Festival auf dem LGS-Gelände: Im Mainauenpark in Bayreuth gibts im August einen bunten Reigen auf der Seebühne

In Bayreuth wird es im August ein Festival auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände geben. Coco Sturm, der ehemalige Kulturbeauftragte der Landesgartenschau in Bayreuth, hatte versprochen, ein Festival auf die Beine zu stellen. Jetzt ist er begeistert. Es gibt Sponsoren und ein Programm. Vom 10 bis 13. August gibt’s in der Wilhelmineaue Rock, Soul und Oldies am Freitag kommen die Liedermacher zum Zuge und der Samstag soll Familientag sein. Und zum Abschluss des Seebühnenfestivals gibt’s am Sonntag den 13. August den Elektro-Day mit etlichen DJs auf der Seebühne.