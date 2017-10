Festival «Songs an einem Sommerabend» künftig in Würzburg

Würzburg (dpa/lby) – Das renommierte Liedermacherfestival «Songs an einem Sommerabend», das fast 30 Jahre lang im Kloster Banz in Bad Staffelstein zu Gast war, wird künftig in Würzburg ausgetragen. Festivalgründer Ado Schlier sieht darin die Chance, wieder zurück zu alter Stärke zu finden. «Für diese Kunst ist es sinnvoll, eine Intimität zu haben, die Musik auf einer Bühne aufzuführen, wo im weitesten Sinn noch Blickkontakt zu den Besuchern möglich ist», sagte Schlier der Deutschen Presse-Agentur.

Erwartet werden am 29. und 30. Juni im Park des Klosters Himmelspforten Heinz Rudolf Kunze, Klezmer-Musiker Giora Feidman, die Liedermacher Manfred Maurenbrecher und Richard Wester, Fado-Musikerin Carminho, die Südtiroler Liedermacher Dominik Plangger und Claudia Fenzl sowie die Würzburger Carolin No & Friends. Die «Songs an einem Sommerabend» gehören zu den ältesten Liedermacherfestivals in Deutschland.