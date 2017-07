Festnahme: Serie von bewaffneten Überfälle scheint geklärt

Er soll für eine ganze Serie von Überfallen in den Landkreisen Kronach und Coburg verantwortlich sein. Jetzt hat die Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen festgenommen, er stammt aus dem Kreis Sonneberg und ist polizeibekannt. In Stockheim, Neustadt bei Coburg und Sonneberg soll der 30-jährige insgesamt sechs bewaffnete Überfälle verübt und dabei mehrere tausend Euro erbeutet haben. Auf die Spur gekommen ist die Polizei dem Mann durch aufwendige Spurensuchmaßnahmen und zahlreiche Zeugenvernehmungen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.