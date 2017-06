Festspiele bei Sky: Eröffnung am Grünen Hügel live mit Talkrunde undHintergrundinfos

Der Fernsehsender Sky hat nicht nur die Champions-League gekauft, sondern auch die Premiere der Richard-WAgner-FEstspiele in bayreuth. Sky zeigt die Eröffnung der Bayreuther Festspiele in diesem Jahr live aus dem Festspielhaus. Die Neuinszenierung von „Die Meistersinger von Nürnberg“ läuft am Dienstag, den 25. Juli, auf Sky 1 und auch im Kunst- und Kultursender Sky Arts HD.

Rund um die Ausstrahlung der Oper gibt es ein mehrstündiges Talkformat live aus Bayreuth mit Hintergrundinformationen, Einblicken in den Opernbetrieb und Einschätzungen der Talkgäste zu den Festspielen 2017. Sky überträgt dann zum zweiten Mal live von den Festspielen: Letztes Jahr war zum Start von Sky Arts HD der komplette „Ring des Nibelungen“ zu sehen.