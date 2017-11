Fette Beute: Ladendiebe mit Beute im Wert von 1.250 Euro geschnappt

Die Polizei Lichtenfels hat zwei Ladendiebe geschnappt. Zwei Männer waren am Mittwochabend in einer Drogerie in der Mainau unterwegs. Eine Mitarbeiterin des Marktes bemerkte das verdächtige Verhalten der beiden. Daraufhin ergriffen die Männer die Flucht. Verfolgt von zwei Drogeriemitarbeiterinnen und einem Kunden. Sie konnten die Diebe allerdings nicht mehr einholen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei konnten die Ladendiebe aber gestellt werden. Ihre Beute: Parfum und Kosmetikartikel im Wert von etwa 850 Euro. Auch gestohlene Kleidung aus einem Geschäft in Lichtenfels fand die Polizei bei den beiden. Der Wert hier: 400 Euro.