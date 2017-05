Feuer bei Busunternehmen: 200 000 Euro Schaden

Vilshofen (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem Busunternehmen sind mehrere Fahrzeuge und ein angrenzendes Wohnhaus schwer beschädigt worden. Der Schaden beträgt rund 200 000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus noch unbekannter Ursache am Dienstag in der Garage des Unternehmens im Vilshofener Ortsteil Alkofen (Landkreis Passau) aus. Drei Kleinbusse und ein Pkw wurden beschädigt. Auch eine Werkstatt und ein Reifenlager fingen Feuer. Ein 61-Jähriger bemerkte den Rauch und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das daneben stehende Wohnhaus nicht verhindern.

