Feuer demoliert Schreinerei bei Passau

Neukirchen vorm Wald (dpa/lby) – Ein Brand hat eine Schreinerei im Landkreis Passau nahezu vollständig zerstört und einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Das Feuer war in der Nacht zum Donnerstag in der Gemeinde Neukirchen vorm Wald an einem Speicher für Holzreste ausgebrochen, dem sogenannten Späneturm, wie die Polizei mitteilte. Von dort griff es auf die angrenzende Werkstatt sowie eine Lagerhalle über. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass auch das Wohnhaus des Eigentümers in Brand geriet. Drei Menschen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Durch Feuer und Löschwasser wurden auch hochwertige Maschinen zerstört. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 160 Einsatzkräften vor Ort.