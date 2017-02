Feuer in Asylbewerberunterkunft: 18 Menschen evakuiert – fünf leicht Verletzte

Das Feuer in einem Mietshaus in der Sutte in Kulmbach gestern Abend ist von einem brennenden Kinderwagen im Treppenhaus ausgegangen. In dem Haus in der Nähe der Stadthalle wohnen 18 Menschen, einige von ihnen sind Asylbewerber.

Das Treppenhaus war schnell verqualmt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und hat das Haus evakuiert, fünf Bewohner haben leicht Rauchvergiftungen erlitten, drei von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.Der Kinderwagen war schnell abgelöscht. Der Schaden liegt laut Polizei bei 5.000 Euro. Die Kripo ermittelt jetzt zu der Frage, wie der Kinderwagen in Brand geraten konnte.