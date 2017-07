Feuer in Einfamilienhaus in Neuensorg: 20.000 Euro Sachschaden

Bei einem Feuer heute Vormittag in einem Einfamilienhaus in Neuensorg bei Marktleugast ist Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstanden. Die Feuerwehren brachten den Brand, der im Dachstuhl des Hauses ausgebrochen war, nach zwei Stunden unter Kontrolle. Wegen starker Rauchentwicklung waren die Neuensorger aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand, da zu dem Zeitpunkt niemand zu Hause war.

Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt von Neuensorg für den Straßenverkehr gesperrt. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Brandort.

Der Kriminaldauerdienst aus Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.