Feuer in Kulmbacher Mietshaus: Es gibt Ermittlungen wegen Brandstiftung

Zu dem Brand gestern Abend in einem Mietshaus in der Kulmbacher Innenstadt ermittelt die Polizei auch wegen Brandstiftung. Im Treppenhaus des Anwesens in der Sutte in Kulmbach unweit der Stadthalle hatte gestern Abend gegen 21 Uhr ein Kinderwagen gebrannt.

In dem Haus wohnen zwar nicht ausschließlich aber auch Asylbewerber. Laut Polizei gibt es nach derzeitigem Erkenntnisstand aber keinen fremdenfeindlichen Hintergrund. Ein Sprecher sagte im Gespräch mit Radio Plassenburg, die Ermittlungen der Kripo laufen, die näheren Hintergründe seien nicht klar.

Möglicherweise soll es im Laufe des Tages Nähere Informationen geben.