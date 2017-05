In Schönfeld bei Hollfeld ist gegen Mittag in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei war in der Küche des Hauses ein elektrisches Gerät in Brand geraten. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro.