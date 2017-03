Feuer in Stall: Tiere verenden, hoher Schaden

Altmannstein (dpa/lby) – Nach dem Brand in einer katholischen Kirche in Altmannstein (Landkreis Eichstätt) steht die (…)

Altmannstein (dpa/lby) – Ein Feuer hat am Freitagmorgen Teile einer Kirche in Altmannstein (Landkreis Eichstätt) zerstört. Wie (…)

100 000 Euro Schaden bei Brand in Recyclingfirma

Eiselfing (dpa/lby) – Bei einem Brand in einer Recyclingfirma in Eiselfing (Landkreis Rosenheim) ist am Donnerstag ein Brand in (…)