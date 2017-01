Feuer in Warmensteinacher Scheune: Polizei sucht nach Brandstiftern

Es war Brandstiftung. Die Scheune, die am Neujahrstag im Warmensteinacher Ortsteil Wagenthal bis auf die Grundmauern abgebrannt ist, wurde vorsätzlich angezündet. Das haben die Brandfahnder der Polizei herausgefunden. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Wer am Sonntag zwischen 13 und 14 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt hat, soll sich bei der Kripo in Bayreuth melden.

Nur zufällig sind Spaziergänger auf das Feuer im Landkreis Bayreuth aufmerksam geworden. Durch die Eiseskälte war es für die Feuerwehr nicht einfach, den Brand zu löschen. Der Schaden liegt bei 65.000 Euro.