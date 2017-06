Feuer sollte Mord verschleiern: Drei Festnahmen

München (dpa) – Vom Brand- zum Mordopfer: Ein 35-Jähriger, der nach einem Wohnungsbrand in München tot aufgefunden wurde, ist durch mehrere Schüsse getötet worden. Um die Straftat zu verschleiern, hätten die Täter einen Tag nach dem Mord das Feuer gelegt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. «Es hat drei Festnahmen von Tatverdächtigen gegeben», sagte Kriminalhauptkommissar Herbert Linder. Die drei mutmaßlichen Täter waren mit dem Opfer bekannt. Es handelt sich um einen 51 Jahre alten Geschäftsmann, dessen 45-jährigen Bruder und einen 43 Jahre alten Gelegenheitsarbeiter. Bereits am vergangenen Donnerstag wurden die Brüder in München festgenommen, der dritte Verdächtige am Tag darauf in Reutlingen (Baden-Württemberg).

«Das Motiv ist uns bis jetzt noch nicht ganz klar. Wir vermuten aber, dass es sich um eine Ehrverletzung handelt», sagte Linder. Es bestehe der Verdacht, dass das Opfer eine Liebesbeziehung mit einer Verwandten der mutmaßlichen Täter gehabt habe. Bis jetzt haben sich die Verdächtigen noch nicht geäußert. Mitte Mai hatte die Feuerwehr den Toten in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Fürstenried gefunden. Die Tatwaffe konnte die Polizei nicht sicherstellen.