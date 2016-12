Feuer unterm Dach: 70.000 Euro Schaden ins Engelmannsreuth

Das war ein gehöriger Schrecken und auch massiver Schaden, der bei einem Brand in einem Einfamilienwohnhaus in Engelmannsreuth bei Bayreuth am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages entstanden sind. Ein Nachbar sah den Brand am Dachstuhl zuerst, alarmierte die Bewohner und rief die Feuerwehr. Die drei Bewohner liefen ins Freie, alle drei haben leichte Rauchvergiftungen erlitten. Am Haus sind 70.000 Euro Sachschaden entstanden. Die Kripo ermittelt zur Brandursache, das Feuer soll sich vor allem im Dachbereich ausgebreitet haben.