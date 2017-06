München (dpa/lby) – Ein Feuer hat eine Wohnung in München unbewohnbar gemacht. Den Schaden gab die Polizei am Freitag mit rund 100 000 Euro an. Eine 17-jährige Tochter und ihre 40-jährige Mutter kamen am Donnerstag mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Brand war aus zunächst ungeklärter Ursache im Zimmer der Jugendlichen ausgebrochen.