Feuerwehreinsatz in Helmbrechts: Brand in Lackiererei einer Helmbrechtser Firma

In der Lackiererei einer kunststoffverarbeitenden Firma in Helmbrechts ist gestern Abend ein Feuer ausgebrochen. Offenbar war eine Flüssigkeit in Brand geraten – warum, das ist bisher noch nicht geklärt. Bevor die Feuerwehr vor Ort war, schafften es die Mitarbeiter, den Brand weitestgehend selbst zu löschen.

Vier Arbeiter erlitten Rauchvergiftungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und belüftete die Räume. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.