Fiese Masche: unbekanntes Paar beklaut 94-jährige in Kulmbach

Dreiste Diebe haben in Kulmbach eine 94-jährige Frau bestohlen. Mit einem Trick haben sie der alten Dame Schmuck und Bargeld aus der Wohnung geraubt; der Wert der Beute liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Eine Frau mittleren Alters soll die Rentnerin an der Haustür abgelenkt haben; sie hat so getan, als würde sie für eine Kirchengemeinde neue Mitglieder suchen, meldet die Polizei. In dieser Zeit muss eine zweite Person die Gegenstände aus der Wohnung mitgehen haben lassen. Die Polizei Kulmbach bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer am Donnerstag Nachmittag im Umfeld des Volksfestplatzes und des Pörbitscher Weges eine Frau mit einem Blumenstrauß oder ein auffälliges Auto oder Paar gesehen hat, wird gebeten, sich zu melden.