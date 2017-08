Filmdreh mit Michael Bully Herbig: Der Filmemacher sucht Statisten aus Oberfranken

Und wieder sollen die Oberfranken bei einem Film mitspielen. Michael Bully Herbig will die spektakuläre Flucht von zwei DDR-Familien vom September 1979 nach Oberfranken verfilmen. Dazu braucht er 200 Kleindarsteller aus der Region in den Rollen von Polizisten, Soldaten, Verkäuferinnen und Bankangestellten.

Kommendes Wochenende soll es ein erstes Casting in Hof geben, das Wochenende drauf in Bad Lobenstein und in Coburg.

Gedreht werden soll dann im Oktober an den Originalschauplätzen.

Die Casting-Termine:

Sonntag, 20. August, 10 – 19 Uhr, Hof, Münch-Ferber-Villa .

Samstag, 26. August, 10 – 19 Uhr, Kulturhaus Bad Lobenstein.

Sonntag, 27. August, 10 – 19 Uhr, in Coburg, Leise am Markt, Herrngasse 2.