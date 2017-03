„Fit für´s Ehrenamt“: nächster Kurs heute Abend in Marktleugast

Wichtiger Termin für Verantwortliche in einem im Verein und ehrenamtlich Tätige. Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) im Landkreis Kulmbach lädt heute Abend (MO) zum nächsten Kurs im Rahmen der Schulungsreihe „Fit für´s Ehrenamt“ nach Marktleugast ein. Thema ist „Jugendliche Mitglieder für ehrenamtliche (Mit-) Arbeit begeistern. Referenten sind Kreisjugendpfleger Jürgen Ziegler und Bernd Neidhart, der Vorsitzende der bayerischen Sportjugend in Kulmbach. Sie gehen gemeinsam mit Interessierten auf die Suche nach Motiven für junge Leute , sich ehrenamtlich zu engagieren. Los geht´s heute Abend bei der Feuerwehr in Marktleugast um 19 Uhr. Anmelden kann man sich noch beim Kulmbacher Landratsamt.