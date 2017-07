Flagge zeigen: ÖDP stimmt sich auf Bundestagswahlkampf ein

Mit klaren Worten startet die ÖDP Oberfranken in den Bundestagswahlkampf. Der wieder gewählte Bezirksvorsitzende, Thomas Müller aus Burgkunstadt forderte bei der Bezirksversammlung den Rücktritt von Innenminister Schäuble und Justizminister Heiko Maas.

Grund sind die „Ehe für alle“ und auch der „Staats-Trojaner“, die Müller für verfassungswidrig hält; und die Rückzahlung der Brennelementesteuer an die Energiekonzerne, die der ÖDP-Kandidat dem Bundesfinanzminister als Fehler anrechnet.

Für seine Partei betonte Müller, die ÖDP leiste echte Friedenspolitik, trete für einen weltweite ökologisch-soziale Marktwirtschaft ein und für faire Entwicklungschancen für alle Länder. Die ÖDP wirbt für eine am Gemeinwohl orientierte Wirtschaft.