Flashmob für Massen-Entspannung auf dem Würzburger Markt

Würzburg (dpa/lby) – Mit einem Meditations-Flashmob will ein Würzburger heute viele Menschen dazu bringen, sich inmitten des Einkaufstrubels für ein paar Minuten zu entspannen. Der Meditations-Lehrer Mirko Betz hofft deshalb auf viele sponante Teilnehmer, die sich zu ihm setzen und innehalten. Mit seiner Aktion will der 51-Jährige in erster Linie die Hektik aus dem Alltag verbannen und zeigen, wie einfach das möglich ist. Der Flashmob ist offiziell als Demonstration mit dem Motto «für den Weltfrieden» bei der Stadt angemeldet. Auf Facebook haben mittlerweile rund 700 Menschen Interesse bekundet beziehungsweise ihre Teilnahme angekündigt.