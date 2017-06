Flechtkulturlauf in Lichtenfels: Startschuss für die siebte Ausgabe ist heute um 16 Uhr 30

Mit einer Rekordbeteiligung von über 700 Teilnehmern startet in Lichtenfels der Flechtkulturlauf Obermain heute Nachmittag in seine siebte Ausgabe. Gelaufen wir auf dem Pfad der Flechtkultur, der das Deutsche Korbmuseum in Michelau, die Staatliche Berufsschule für Flechtwerkgestaltung und das Innovationszentrum in Lichtenfels verbindet. Auf dem Pfad wird die kulturelle und handwerkliche Entwicklung des Flechthandwerks im Lichtenfelser Land dokumentiert.

Gelaufen wird auf verschieden Strecken von fünf, zehn und 21 Kilometern Länge und auch Nordic-Walking ist dabei.

Start ist um 16 Uhr 30. Während des Laufes ist der Marktplatz zwischen Unterführung und Oberem Tor für den Autoverkehr gesperrt.

In der Kronacher Straße bei der Eisenbahnbrücke Brückenberg, in der Krößwehrstraße und am Oberwallenstadter Baggersee gibt es wegen des Laufs immer wieder kurzfristige Sperrungen. Auch in der Bahnhofsstraße in Michelau und an der Kreuzung Mainau/Coburger Straße.

Die Anlieger und Fahrzeughalter auf der Strecke, besonders in der Bahnhofsstraße Michelau, am Oberwallenstadter Baggersee und am Lichtenfelser Mühlbach werden um besondere Rücksichtnahme gebeten.

Der Streckenplan des Flechtkulturlaufes ist im Internet zu sehen. Den Link finden Sie auf der Radio Plassenburg-Homepage.