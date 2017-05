Fleisch aus dem Automaten: die Kunden sind begeistert von der Versorgung nach Ladenschluss

In Kulmbach und Döllnitz kennt man das, in Bayreuth ist das neu. Dort gibt es jetzt auch Grillfleisch aus einem Automaten. Rund um die Uhr, also wenn es sein muss auch nach Ladenschuss oder mitten in der Nacht, können sich Grill-Fans jetzt versorgen.

Im Angebot: Steaks, Grillbauch und natürlich Bratwürste. Der Automat soll nicht teuerer sein als das Fleisch im Laden – nur eben der Knopfdruck – der ist neu.

Immer mehr, vor allem kleine Metzger machen es den Milchautomaten der Bauern nach und stellen Fleischautomaten auf, an denen sich

Kunden ohne Verkaufspersonal bedienen können.