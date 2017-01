Fliegender Autofahrer beschädigt zwei Häuser

Horgau (dpa/lby) – Ein fliegender Autofahrer hat bei einem Unfall in Schwaben mit seinem Wagen zwei Häuser beschädigt. Der betrunkene 19-Jährige war am Samstag mit seinem Wagen in Horgau (Landkreis Augsburg) von der Straße abgekommen und über einen Kieshaufen gefahren. Das Auto hob ab und prallte gegen die Holztreppe eines Rohbaus. Danach flog der Wagen über die Grundstücksgrenze gegen Dachrinne und Wand des Nachbarhauses. Der Fahrer wurde leicht verletzt, das Auto demoliert. Der Sachschaden an den Häusern belief sich auf geschätzt 27 000 Euro. Der Fahrer hatte nach Angaben des Polizeipräsidiums Nordschwaben vom Sonntag knapp 1,9 Promille intus.