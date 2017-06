«Fliegender Holländer» wird im Passionstheater erlöst

Oberammergau (dpa/lby) – Ungewöhnlicher Ort für ein Seefahrerdrama: Im Oberammergauer Passionstheater hat heute Richard Wagners romantische Oper «Der fliegende Holländer» Premiere. Die Neuinszenierung von Passionsspielchef Christian Stückl mit mehr als 200 Sängern auf der riesigen Bühne ist Auftakt der Sommersaison im weltgrößten Freilufttheater mit überdachtem Zuschauerraum. Das Festival dauert bis zum 4. August und bringt am 13. Juli mit dem Schauspiel «Die Geierwally» von Wilhelmine von Hillern eine weitere Neuinszenierung.

Die musikalische Leitung der Opernaufführungen liegt in Händen des lettischen Dirigenten Ainars Rubikis, künftiger Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin. Mit ihm hat Stückl in Oberammergau bereits Giuseppe Verdis «Nabucco» erarbeitet. Es war die erste eigene Opernproduktion am Passionstheater. Die nächsten Passionsspiele finden 2020 statt. Dann werden wieder bis zu einer halben Million Besucher aus aller Welt zu den gut 100 Aufführungen vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Christi erwartet.