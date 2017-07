Fliegerbombe in Regensburg gefunden

Regensburg (dpa/lby) – Wegen einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Regensburg am Donnerstag im Umkreis von 300 Meter Menschen evakuiert werden. Betroffen ist unter anderem ein Teil der Universität Regensburg sowie mehrere Firmengebäude. Unklar ist derzeit, wie viele Menschen sich in der Universität aufhalten, weswegen der genaue Zeitpunkt der Entschärfung noch nicht feststeht. Die Evakuierung beginnt um 16.00 Uhr. Darüber hinaus wird kurz vor der Entschärfung auch eine Auffahrt zu Autobahn 3 gesperrt.