München (dpa/lby) – Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die am Donnerstag bei Bauarbeiten in München gefunden wurde, soll heute entschärft werden. Die Feuerwehr will dafür die Wohngegend um den Nordfriedhof vormittags großräumig evakuieren. Zeitweise wird auch ein Autobahnabschnitt gesperrt und der U-Bahnverkehr in der Gegend eingestellt.