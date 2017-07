Entwarnung, der vermisste 49-jährige Mann aus Kulmbach ist wieder da. Er ist heute in einem Krankenhaus in Nürnberg aufgetaucht. Das (…)

In Kulmbach vermisster Mann ist wieder da: 49-Jähriger hält sich in Nürnberger Krankenhaus auf

Die Polizei in Oberfranken ist unterbesetzt. Das sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Inge Aures und belegt das mit aktuellen Zahlen, die (…)

Zu wenig Polizisten in Kulmbach?: Aures sagt „ja“, und legt aktuelle Zahlen vor

Schön, wenn einem geholfen wird. Das wird sich eine 14-Jährige Schülerin denken, die die oberfränkische Polizei am Samstag gerettet (…)

Neue Pfarrerin in St. Petri in Kulmbach: Stefanie Mages kehrt in die Heimat zurück

Im September wird die zweite Pfarrstelle der Petrikirche in Kulmbach wieder besetzt. Das hat Dekan Thomas Kretschmar heute im (…)