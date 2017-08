Flugschülerin überlebt Absturz ihres Segelfliegers

Augsburg (dpa/lby) – Schock für eine jugendliche Flugschülerin: Die 17-Jährige hatte im Rahmen ihrer Lizenzerwerbung am Augsburger Stadtrand gerade einen Segelflug absolviert, als sie unerwartet ihr ganzes Können unter Beweis stellen musste. Nach dem Start mit Hilfe einer Seilwinde gewann sie zunächst wie geplant rasch an Höhe. Als sie etwa 150 Meter aufgestiegen war, riss jedoch das Seil der Winde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Sofort begann die Jugendliche gemäß ihrer Ausbildung mit einem kontrollierten Landeanflug. Unmittelbar bevor sie aufsetze, wollte sie noch einem Strauch ausweichen. Sie berührte ihn jedoch mit einer Tragfläche, das Flugzeug sackte daraufhin zu Boden. Die Flugschülerin wurde nach dem Vorfall vom Dienstag mit Verdacht auf eine Brustwirbelfraktur ins Krankenhaus gebracht. Am Segelflugzeug entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.