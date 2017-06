Focus-Ärzteliste: Zwei Kronacher Ärzte sind Top-Mediziner

Gefäßchirurg Sissis Potsis und Radiologe Alexander von Nippold arbeiten beide am Medizinischen Versorgungszentrum in Kronach und beide gehören zu den besten Ärzten in Deutschland. Zumindest stehen sie auf der aktuellen Focus-Ärzteliste. Die bringt das Magazin regelmäßig raus und beruft sich auf Bewertungen anderer Ärzte und Patienten und Eigen-Recherchen. Darin mit eingeflossen sind zum Beispiel medizinische Ausbildung, Berufserfahrung oder Praxisausstattung.

Potsis und von Nippold seien gefragte Spezialisten auf ihrem Fachgebiet und wurden daher besonders empfohlen, heißt es in einer Mitteilung.