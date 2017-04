Förderoffensive Leerstand Nordostbayern: Im Landkreis Kulmbach tut sich was

Im Landkreis Kulmbach wollen einige Ortschaften schöner werden und haben sich um eine Förderung zur Dorf-Neugestaltung beworben; im Rahmen der Förderoffensive Leerstand Nordostbayern. Heute hat MdL Martin Schöffel in Harsdorf die ausgewählten Projekte bekannt gegeben. Leer stehende Gebäude, wie etwa das alte Schulhaus in Kupferberg, oder auch der ehemalige Saal der Gaststätte Hupfer in Ködnitz werden umgestaltet und wiederbelebt. Auch in das ehemalige Bräuhaus in Harsdorf soll wieder Leben einziehen. Die Ortsmitte von Limmersdorf wird saniert, aber es fallen auch einige Gebäude der Abrissbirne zum Opfer, wie etwa in Grafengehaig, Hohenberg oder Hegnabrunn. Bis 2020 werden kommunale Baumaßnahmen der Revitalisierung innerhalb der Modellregion, zu der auch der Landkreis Kulmbach gehört, mit einheitlich 90 Prozent unterstützt.