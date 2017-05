Förderoffensive Nordostbayern: 30 Projekte im Landkreis Kulmbach können heuer angepackt werden

Häuser, in denen niemand mehr wohnt; Firmengebäude, in denen niemand mehr arbeitet und die immer mehr verfallen – die gibt es überall. In Oberfranken bekommen viele Städte und Kommunen Geld, um solche Gebäude zu sanieren und modernisieren oder abzureißen und etwas Neues aufzubauen. In Kulmbach zum Beispiel können Großprojekte wie die Sanierung der Alten Spinnerei oder die Planungen für den Kaufplatz vorangetrieben werden. Außerdem gibt es finanzielle Unterstützung für teils verfallene Häuser in der Innenstadt.

Mainleus bekommt Geld für die Alte Spinnerei, Thurnau fürs Schloss, Wirsberg für die Häuser am Marktplatz, die die Gemeinde gekauft hat, und Stadtsteinach für verfallene Häuser. Was genau damit passiert, ist aber noch nicht klar. Allein in diesem Jahr können im Landkreis Kulmbach fast 30 Projekte angepackt werden.