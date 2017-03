Forscher: Biologisch abbaubarer Kunststoff aus Kleie

Erlangen (dpa) – Forscher aus Bayern wollen biologisch abbaubaren Kunststoff aus Kleie herstellen. Unter Kleie versteht man Rückstände, die bei der Getreideverarbeitung anfallen. «Das Bio-Plastik, das wir produzieren, wird innerhalb von zwei bis drei Wochen auch in der Umwelt abgebaut und endet damit erst gar nicht im Meer», sagte Thomas Brück von der Technischen Universität (TU) München am Mittwoch. Die Wissenschaftler der TU und der Universität Bayreuth stellten erste Forschungsergebnisse in Erlangen vor. Der neue Kunststoff soll auch eine Alternative zu Plastik aus Erdöl schaffen.

Mehrere Hunderttausend Tonnen Kleie fielen in Bayern jedes Jahr als Reststoff an, sagte Brück. Da Kleie kaum verkauft werden könne, werde sie aktuell von der Mühle verbrannt. Das Forscher-Team versuche, den Reststoff möglichst gewinnbringend weiter zu verwenden. Auf der Basis von Polyhydroxybuttersäure (PHB) soll ein Kunststoff entstehen, den man für viele verschiedene Anwendungsbereiche nutzen kann. In den nächsten fünf Jahren solle es daraus die ersten Produkte geben, sagte Brück. Bereits jetzt werde ein Staubsauger-Deckel hergestellt, der aus einem Gemisch von PHB und Polypropylen-Carbonat bestehe.