Forscher untersuchen Alterung von Kultpuppe Barbie

Nürnberg (dpa/lby) – Collagen mit Leichenbergen oder Häftlingen eines Konzentrationslagers neben Pin-ups: Das Neue Museum in (…)

Luftbildarchiv Bayern kommt nach Neustadt an der Aisch

Neustadt an der Aisch (dpa/lby) – Das Landesluftbildarchiv Bayern wird von München in das mittelfränkische Neustadt an der Aisch (…)