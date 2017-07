Fragen zur Abschiebung nach Afghanistan: Kulmbacher Jusos bekommen Antwort vom Oberbürgermeister

Die Kulmbacher Jusos setzen sich aktiv dafür ein, dass keine Flüchtlinge mehr nach Afghanistan abgeschoben werden. Sie halten wie viele andere auch, Afghanistan für kein sicheres Herkunftsland.

Die SPD-Jugendorganisation sieht den Kulmbacher Oberbürgermeister Schramm auf ihrer Seite. Sie hatte den OB in einem offenen Brief nach seiner Einschätzung gefragt. Henry Schramm antwortet, er habe sich von Anfang an für den Kulmbacher Flüchtling Saheel Smeekeil eingesetzt, wie auch in vielen andere Flüchtlingsangelegenheiten, ganz persönlich für Smeekeil bei der Regierung von Oberfranken. Gleichzeitig betont der Kulmbacher Oberbürgermeister, die Stadt sei nicht die Ausländerbehörde, habe keinen Einblick in direkte Abläufe und müsse sich an richterliche Beschlüsse halten.

Die Jusos schreiben dazu, sie wollten entgegen aller Differenzen in anderen Fragen in diesem Fall dem Oberbürgermeister die Hand reichen und ihm für seine Einsatz danken.