Franke Horst Arnold ist neuer SPD-Fraktionsvize im Landtag

München (dpa/lby) – Der Landtagsabgeordnete Horst Arnold ist zum stellvertretenden SPD-Fraktionschef gewählt worden. Der Jurist aus Mittelfranken erhielt 80,5 Prozent der Stimmen, wie die SPD am Mittwoch in München mitteilte. Arnold kündigte an, seine Region in der Fraktion stärker in den Fokus rücken zu wollen. «Nirgendwo im Freistaat ist die SPD so stark und so präsent wie in Franken», sagte der 55-Jährige dazu.

Seit 2008 gehört Arnold dem Bayerischen Landtag an. Der Fürther ist agrarpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und Mitglied im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Sein Vorgänger Hans-Ulrich Pfaffmann hatte das Amt niedergelegt, weil er bei der Wahl 2018 nicht mehr für den Landtag kandidieren wollte.