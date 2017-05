Frankenwald-Wandermarathon: 550 Teilnehmer machen sich auf die über 40 Kilometer lange Strecke

Wanderer, was willst Du mehr? Es ist Brückentags-Wochenende und wir erwarten sommerlich sonnige Temperaturen.

Heute startet der sechste Frankenwald Wandermarathon für die rund 550 Teilnehmer, die sich genauso wie die Helfer und Veranstalter riesig darauf freuen.

Die Startplätze sind wie immer, die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland und aus dem benachbarten Ausland. Vor sich haben sie Wanderungen über 10 bis 14 Stunden. Start und Ziel ist an der Festhalle in Tettau. Die 43,7 km lange Strecke führt auch zum Teil durch Thüringen, nach Lauenstein, Ludwigsstadt und Steinbach am Wald.

Der Wandermarathon soll natürlich einen Nebeneffekt haben: Bayerns erste „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ will mit dieser Veranstaltung bundesweit auf sich aufmerksam machen.