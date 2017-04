Frankenwaldtag in Wartenfels : der Frankenwaldverein lädt 61 Ortsgruppen zur Hauptversammlung

Die Osterkrone steht auf dem Marktplatz, der ganze Ort ist herausgeputzt. Wartenfels ist gerüstet für den Frankenwaldtag 2017. Die 61 Ortsgruppen des Frankenwaldvereins treffen sich heute in der Gemeinde im Landkreis Kulmbach zur Hauptversammlung. 122 Vorsitzende werden am Nachmittag ihren Vorstand neu wählen, ab 10 Uhr gibt’s Vorbesprechungen.

Der Frankenwaldverein hat mehr als 10.000 Mitglieder und zelebriert seine Hauptversammlung auf besondere Art und Weise. Der Ausrichter des vergangenen Jahres, die Ortsgruppe aus Nurn bei Steinwiesen im Landkreis Kronach, wandert bis nach Wartenfels, wird am Ortseingang vom Musikverein abgeholt und begleitet. Die Hauptversammlung findet dann im Sportheim statt. Und nächstes Jahr müssen die Wartenfelser dann in den Landkreis Hof wandern, weil eine Ortsgruppe von dort dann den Frankenwaldtag ausrichten wird.