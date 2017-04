Frau beißt Mann in die Nase

Erlangen (dpa/lby) – Im Streit hat eine 21-Jährige einem jungen Mann in die Nase gebissen. Nach Polizeiangaben wehrte sie sich in der Nacht zum Sonntag in einer Erlanger Diskothek gegen den 22-Jährigen, von dem sie zuvor körperlich angegangen worden war. Dabei biss sie dem Mann ein kleines Stück der Nase ab. Weil dieser sich auch gegenüber dem Rettungsdienst aggressiv verhielt und einen Polizisten mit einem Tritt leicht verletzte, wurde er in Gewahrsam genommen. Sowohl gegen den Mann als auch gegen die Frau wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.