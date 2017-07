Frau fährt mit einer Promille Alkohol im Blut zur Polizei

Coburg (dpa/lby) – Sichtlich betrunken ist eine 61-Jährige mit ihrem Auto zur Polizeiinspektion in Coburg gefahren. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, wollte die Frau am Vorabend Anzeige wegen zweier Unfälle samt Fahrerflucht erstatten: Ihr Wagen sei auf einem Parkplatz von Unbekannten mehrmals angefahren und beschädigt worden. Es stellte sich aber schnell heraus, dass die Frau wohl selbst für die Schäden an ihrem Fahrzeug verantwortlich ist – ein Alkoholtest auf der Wache ergab einen Promillewert von 1,08. Jetzt laufen gegen die Autofahrerin Ermittlungen wegen Trunkenheit am Steuer. Sollte sich bestätigen, dass sie die Schäden an ihrem Wagen selbst verursacht hat, droht ihr außerdem eine Anzeige wegen Vortäuschung einer Straftat sowie wegen Unfallflucht.