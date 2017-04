Frau schubst fremden Mann vor einfahrende U-Bahn

München (dpa/lby) – Er war wohl ein Zufallsopfer: Ein Mann ist in München von einer ihm völlig unbekannten Frau vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen worden. Er entkam nur knapp einem möglicherweise tödlichen Unfall – der einfahrende Zug konnte glücklicherweise noch rechtzeitig bremsen und kam etwa zehn Meter vor dem im Gleisbett liegenden Mann zum Stehen. Wie das Polizeipräsidium München am Donnerstag mitteilte, erlitt der 59-Jährige durch den Sturz am Mittwochabend leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Die 38 Jahre alte Täterin konnte noch an Ort und Stelle festgenommen werden.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst völlig unklar. Gekannt hätten sich der 59-Jährige und die Tatverdächtige nicht, hieß es. Deshalb gehen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Mann ein Zufallsopfer war. «Es hätte eigentlich jeden treffen können, der da gerade gestanden hat», sagte eine Polizeisprecherin. Unklar war zunächst, ob die Frau möglicherweise an einer psychischen Erkrankung leidet.

Der Vorfall hatte sich am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr an der U-Bahn-Station Westfriedhof ereignet. Als sich eine U-Bahn näherte, erhielt der 59-Jährige plötzlich von hinten einen Stoß und stürzte ins Gleisbett. Geistesgegenwärtig leitete der Zugführer eine Vollbremsung ein und konnte den Zug noch etwa zehn Meter vor dem hilflos auf dem Boden liegenden Mann anhalten.

Warum sich die im thüringischen Jena wohnende Frau in der bayerischen Landeshauptstadt aufhielt, war zunächst unklar. Gegen die 38-Jährige ermittelt nun die Mordkommission.

Immer wieder kommt es in deutschen U-Bahnhöfen zu ähnlichen Vorfällen. Erst im März war in Dresden ein 40-Jähriger vor einem herannahenden Zug auf die Gleise gestoßen worden. Gegen zwei Männer wurde unter anderem wegen versuchten Totschlags Haftbefehl erlassen.