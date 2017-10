Frau umgebracht: Gericht verkündet Urteil gegen Ehemann

Ingolstadt (dpa/lby) – Im Prozess gegen einen Mann wegen Totschlags an seiner Ehefrau will das Landgericht Ingolstadt heute das Urteil verkünden. Der 32-Jährige ist angeklagt, das Opfer am 2. Januar aus Eifersucht umgebracht zu haben. Er soll der 48-Jährigen im Bad der gemeinsamen Wohnung in Denkendorf (Landkreis Eichstätt) mehrmals auf den Kopf geschlagen haben. Danach würgte er sie, ehe er sie laut Anklageschrift erstickte.

Zu Prozessbeginn am 19. September hatte der Angeklagte über seinen Anwalt eingeräumt, die Frau im Streit mit einem Gefäß geschlagen und ihr mit einem Tuch den Mund zugehalten zu haben, um sie zu beruhigen. Er schilderte seine Frau als jähzornig. Am Tattag will der damals 31-Jährige eine an sie gerichtete E-Mail eines ihm unbekannten Mannes samt Küsschenzeichen entdeckt haben. Darauf angesprochen sei die Frau ausgerastet und habe ihn geschlagen, ehe er Gewalt anwendete.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer neun Jahre Haft wegen Totschlags gefordert. Der Verteidiger sieht Totschlag in einem minderschweren Fall als gegeben an und beantragte fünf Jahre Gefängnis für seinen Mandanten.