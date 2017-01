Freie Wähler fordern mehr direkte Demokratie

Passau (dpa/lby) – Nur mit mehr direkter Demokratie kann nach Ansicht der Freien Wähler die Politikverdrossenheit in Deutschland effektiv bekämpft und verlorenes Vertrauen wieder hergestellt werden. «Wir brauchen mehr Volksabstimmungen, auch auf Bundesebene und die Direktwahl des Bundespräsidenten durchs Volk», sagte Parteichef Hubert Aiwanger vor dem Dreikönigstreffen der Freien Wähler am Freitag in Passau der Deutschen Presse-Agentur. Die Politik müsse endlich wieder die Interessen der Bürger in den Mittelpunkt stellen. Die Bundesregierung habe das Vertrauen der Menschen längst verspielt.

«In der Inneren Sicherheit muss der Staat wieder Herr der Lage werden», sagte Aiwanger. Potenzielle Gefährder dürften nicht länger unbeaufsichtigt herumlaufen, nur weil das Personal bei den Sicherheitsbehörden nicht ausreiche. «Entweder rund um die Uhr bewachen, abschieben oder in Haft nehmen, dazu muss die Möglichkeit einer längeren Abschiebehaft geschaffen werden.»