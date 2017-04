Freilichttheater: Naturbühne Trebgast bereitet sich auf Sommersaison vor

Die Naturbühne Trebgast hält an ihrem bewährten Konzept fest und wird auch in der kommenden Freilichtsaison wieder vier Stücke präsentieren: das Volksstück „Die Schlammschlacht“ von Fitzgerald Kusz (sprich: Kuss), den Klassiker „Der Besuch der alten Dame“ von Dürrenmatt, das Kinderstück „Peter Pan“ und das Historienschauspiel „Luther – Rebell seiner Zeit“. Dieses wird am 19. Mai sogar eine Uraufführung sein, da es zum 500. Luther-Jubiläum erst für die Bühne geschrieben worden ist.

Bereits an diesem Wochenende hat die Naturbühne Trebgast ein Jubiläum gefeiert: 125 Jahre Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Trebgast, woraus 1975 schließlich die Naturbühne entstanden ist.

Dazu ist im Foyer der Bühne während der nächsten vier Wochen auch eine Ausstellung mit Bildern von früher zu sehen.