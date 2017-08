Freizeit oder zur Arbeit gehen: Ein Feiertag teilt Bayern

München/Nürnberg (dpa/lby) – Jedes Jahr geht am 15. August für die einen der Alltag aus Schule, Arbeit und Behördengängen weiter, während die anderen in die Kirche gehen oder ihre Freizeit genießen: Der Feiertag Mariä Himmelfahrt teilt den Freistaat. Vor allem im Süden feiern die Katholiken heute ein Marienfest mit der traditionellen Segnung von Kräutern, während der Norden eher evangelisch geprägt ist.

Ob in einer Gemeinde Feiertagsruhe herrscht oder nicht, hängt davon ab, welche Religion die Mehrzahl der Einwohner hat: Sind die meisten katholisch, ist am 15. August ein Feiertag. Haben die Protestanten die Mehrheit, wird ganz normal gearbeitet. So haben die Läden in Nürnberg zur Freude einkaufslustiger Oberpfälzer geöffnet, während die Münchner, aber auch die Würzburger, höchstens online shoppen gehen können.