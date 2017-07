Friedliches Altstadtfest 2017: Polizei spricht von ’normalem‘ Festverlauf

Normal ist das Kulmbacher Altstadtfest aus Sicht der Polizei abgelaufen. Das geht aus der Altstadtfestbilanz hervor. Die Sicherheitsvorkehrungen, die man im Vorfeld der allgemeinen Lage angepasst habe, hätten sich bewährt. Von den Besuchern seien sie positiv aufgenommen worden, schreibt der neue Leiter der Polizeiinspektion Kulmbach, Dominik Salosnik.

Alkoholbedingte Streitigkeiten musste die Polizei am Freitag schlichten. Eine 14 Jährige Schülerin sticht hervor, die betrunken und aggressiv war. Am Samstag hat die Polizei einen Dieb geschnappt, der sich an einem Stand die Jacke voll gestopft hatte und betrunken war. Ansonsten hatten es die Beamten auch am Samstag vor allem mit Betrunkenen und auch mit einem jungen Drogenkonsumenten zu tun.

Am Sonntag gab es dann noch ein Altstadtfestopfer zu betreuen – alkoholbedingt.

Insgesamt aber war das so, die Polizei, ein friedliches und nahezu störungsfreies Altstadtfest 2017.