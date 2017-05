Friedrich-Baur-Preis für Michael Lerchenberg

München (dpa) – In Zeiten eines aufkeimenden Nationalismus müssen Theaterleute nach Ansicht des Intendanten Martin Kušej vom (…)

Nach Sandkerwa-Absage vorerst keine Lösung in Sicht

München (dpa) – Wagner einmal anders: «Insgeheim Lohengrin» des lettischen Regisseurs Alvis Hermanis feiert am heutigen Freitag (…)

Leidenschaft für Wagner: «Insgeheim Lohengrin» in München

München (dpa/lby) – Der Karikaturist Dieter Hanitzsch hat die Medaille «München leuchtet» in Gold erhalten. «Seine Karikaturen (…)

«München leuchtet» in Gold für Hanitzsch

München (dpa/lby) – Der Kultroman «On the Road» von Jack Kerouac kommt im Herbst als Musiktheaterstück auf die Bühne der Münchner (…)

Kammerspiele starten mit Kerouacs «On the Road»

Dreimal Troja zum Abschied am Staatstheater Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) – In seiner letzten Spielzeit am Staatstheater Nürnberg rückt Intendant und Opernchef Peter Theiler Troja in (…)