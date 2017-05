Frontal auf Personen zugefahren: 59-jähriger Rehauer flippt total aus

Das gibt’s doch nur in schlechten Filmen. Weil er sein Auto verkaufen, der Käufer den Wagen aber dann doch nicht haben wollte, ist ein 59-jähriger Rehauer am Freitag Abend total ausgeflippt. Der Mann setzte sich auf einem Parkplatz in seinen verschmähten Pkw und fuhr geradewegs auf den Käufer los. Der konnte sich nur mit einem Sprung auf die Seite retten. Die Tour machte der Rehauer noch ein paar Mal, zielte dabei auch auf die Begleiterin des Autointeressenten und raste schließlich davon. Tatort war ein Parkplatz nicht weit von der Rehauer Polizeidienststelle entfernt. Vom Fester aus hat ein Beamter die Auto-Attacken beobachtet. Der 59-jährige Rehauer ist bereits bekannt, jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn.