Frontalcrash auf der B289 bei Mainleus: ein Schwerverletzter

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B289 bei Mainleus brannte am Samstagabend ein Fahrzeug vollständig aus. Die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Am Samstag gegen 22:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels mit seinem VW Golf die Kulmbacher Straße in Mainleus stadtauswärts und wollte nach rechts auf die B289 abbiegen. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit geriet der Autofahrer nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Jeep eines 51-jährigen ebenfalls aus dem Landkreis Lichtenfels. Dieser befuhr zusammen mit seiner Beifahrerin die B289 von Kulmbach kommend in Richtung Mainleus. Der VW geriet unmittelbar nach dem Zusammenstoß in Vollbrand und brannte vollständig aus. Glück im Unglück hatten die vier Insassen, welche ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig verlassen konnten.

Der VW-Fahrer wurde schwerverletzt ins Klinikum Kulmbach eingeliefert. Dessen Beifahrer sowie die Beifahrerin seines Unfallgegenübers trugen leichtere Verletzungen davon. Die Fahrbahn war für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 32000,- Euro.